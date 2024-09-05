SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yer: Konya! Polise silahlı saldırı: 2 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Yer: Konya! Polise silahlı saldırı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024, 18:41 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 18:41

Konya'da çalıntı olduğu belirtilen bir araçtaki iki şahsı gözaltına almaya çalışan polis memurları silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, polis ekipleri çalıntı olduğu belirtilen 06 DZ 6051 plakalı aracı takip ettiği sırada trafik ışıklarında trafik durdu. Bu sırada polis memurları araçtaki şüphelileri gözaltına almak isterken, şüpheliler polis memurlarına ateş açtı. Olayda 2 polis memuru yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, dizinden ve kolunda yaralanan polisler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.


Olay gerçekleştiği sırada aracıyla trafik ışıklarında bekleyen Burak Arslan, "Işıklarda beklediğim sırada sağımda bir araç durdu. Daha sonra polisler geldi, aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Adam direkt eline silahı aldı, ateş etti. Bir polis arkadaşımız dizinden yaralıydı. Diğer polis de kolundan yaralandı. Daha sonra şahıslar buradan kaçtı. Olayın şokuyla ben de tarlaya doğru kaçtım" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Mersin'de sağanak yağış!
05.09.2024Perşembe
Börekçideki öldüresiye dayakta yeni görüntüler ortaya çıktı!
05.09.2024Perşembe
TEM otoyolunda korku dolu anlar kamerada! Araç alev topuna döndü patlamalar yaşandı
05.09.2024Perşembe
Hatay'da heyelan! Yayla yolu ulaşıma kapandı
05.09.2024Perşembe
Yer: Gaziantep! Otomobil kamyona çarptı: 8 yaralı
04.09.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Boğaz’da yılın düğünü: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girdi! 00:44
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün klibi
05.09.2024Perşembe
Karısına ahlaksız teklifte bulunan şahısların iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı saniye saniye kamerada 02:37
Karısına ahlaksız teklifte bulunan şahısların iş yerini bastı!
05.09.2024Perşembe
Narin Güran’dan 16 gündür iz yok: 12 dakikada ne oldu? 01:58
Narin Güran’dan 16 gündür iz yok: 12 dakikada ne oldu?
05.09.2024Perşembe
Esra Erol ve eşi Ali Özbir’in ev halleri sosyal medyayı salladı! 00:35
Esra Erol ve eşi Ali Özbir’in ev hallerine bakın: Çok eğlenceli!
05.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA