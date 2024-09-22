Yer: İstanbul Pendik! Denize düşen kadın böyle kurtarıldı | VİDEO

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 15:36 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 15:36

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Pendik sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde yürüyen G.K. isimli kadın, bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden çevredeki bir vatandaş, kadını kurtarmak için tereddüt etmeden denize atladı. Denizde sürüklenen kadına yüzerek ulaşan şahıs, onu kıyıya çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denize düşen kadının kurtarılma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.