Sultangazi’de tartıştığı sürücüyü 'Ağzını burnunu kıracağım' diyerek tehdit eden şüpheli yakalandı

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 31 Aralık Çarşamba günü Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Köroğlu ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kamyonet sürücüsü aracını Köroğlu'nun önüne kırıp yolu kesti, araçtan inerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"AĞZINI BURNUNU KIRACAĞIM" TEHDİDİ

Sürücü, Köroğlu'na küfür ederek "Senin ağzını burnunu kıracağım" şeklinde tehdit etti. Köroğlu'nun firmaya şikâyet edeceğini söylemesi üzerine ise sürücü, şirketin sahibi olduğunu iddia ederek meydan okudu. Tartışmanın ardından kamyonet sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

6 BİN 498 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri, sürücünün Y.S.G. olduğunu tespit ederek yakaladı. Y.S.G.'ye muayenesiz ve saygısızca araç kullanmak ile trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 6 bin 498 lira para cezası uygulandı. Ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı.

SÜRÜCÜ OLAYI ANLATTI

Ahmet Köroğlu, yolun kaygan olduğunu ve kazaya sebep olmamak için dikkatli davrandığını belirterek, kamyonet sürücüsünün defalarca önüne kırdığını, ardından inerek küfür ve hakaret ettiğini söyledi. Köroğlu'nun şikâyetçi olmadığı öğrenildi.