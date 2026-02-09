Kars’ta yoğun kar yağışı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıKars’ta yoğun kar yağışıKars’ta yoğun kar yağışıGiriş Tarihi: 09 Şubat 2026 18:53 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 18:56 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Kars'ta Meteoroloji’nin uyarısının ardından başlayan yoğun kar yağışı şehri beyaza bürürken; Turistik Doğu Ekspresi ile kente gelen ziyaretçiler, Kars Kalesi ve Bedesten bölgesinde eşsiz manzaranın tadını çıkardı.Bunlar da Var 06:04Niğde'de eski muhtar kurşun yağdırdı! 09.02.2026Pazartesi 00:33Siirt'te hayvan otlatma kavgası! 08.02.2026Pazar 00:22Okul önünde akran zorbalığı kameraya yansıdı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler 07.02.2026Cumartesi 00:56Epstein davasının kilit ismi Maxwell cezaevi kameralarında 07.02.2026CumartesiCANLI YAYIN