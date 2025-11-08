PODCAST CANLI YAYIN
Yalova'da mikserin altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Yalova'da trafik ışıklarda beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi pazaryeri ışıklarında, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki S.Ö., araçlar için yeşil ışık yandığı sırada, Y.D. (28) idaresindeki 16 BBC 24 plakalı beton mikserinin hareketlenmesiyle aracın altında kaldı. Beton mikseri sürücünün kor noktasında kaldığı öğrenilen yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay sonrasında sürücü gözaltına alındı. Yaşlı kadının cansız bedeni ise otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

