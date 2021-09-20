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Virajda kontrolden çıkan TIR yola devrildi! Yer: İstanbul

Virajda kontrolden çıkan TIR yola devrildi! Yer: İstanbul
20.09.2021 13:03
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İETT otobüsü kazaya karıştı

İstanbul Tuzla'da 5 ton ağırlığında cam elyafı yüklü olan TIR virajda kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada şoför yara almazken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.


Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yaklaşık 5 ton ağırlığındaki cam elyafı yüklü TIR devirildi. Kaza, Fatih Mahallesi İstanbul Park Bulvarı Yonca Sapağında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şile'ye yaklaşık 5 ton yüklü cam elyafı götürmek için yola çıkan Erdal Kaymak yönetimdeki 41 D 0068 plakalı TIR sapağı dönmek istediği sırada devrildi. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından TIR olay yerine getirilen vincin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kaldırıldı.

"ALLAH'TAN KİMSE ZARAR VERMEDİM"
Kaza yapan sürücü Erdal Kaymak, "Bu yoldan geldim. İkinci viteste döndüğüm sırada bir ses duydum. TIR durduğu yerde yan yattı. Allah'tan kimse zarar vermedim. Cam elyafı taşıyordum. Şile'ye gidecektim. Şükür olsun herhangi bir şey olmadı." dedi.

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