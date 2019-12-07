Van'ın Başkale, Muradiye ve Özalp belediyelerine yeni görevlendirme 07.12.2019 16:02

Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Başkale Kaymakamı Asım Solak görevlendirildi. Muradiye Belediyesi Başkanı HDP’li Yılmaz Şalan’ın gözaltına alınmasının ardından yerine Muradiye Kaymakamı Erkan Savar getirildi. Özalp Belediyesi Başkanı HDP’li Yakup Almaç’ın gözaltına alınmasının ardından ise yerine Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Acar'ın hakkında terör suçları kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6714 sayılı soruşturma ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olması ve gözaltı sürecinin devam etmesi göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Başkale Kaymakamı Asım Solak'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği kaydedildi.

MURADİYE BELEDİYESİ'NE ATAMA

Van'ın Muradiye Belediyesi Başkanı HDP'li Yılmaz Şalan'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, kayyum olarak atandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Muradiye İlçesi Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6707 sayılı soruşturma dosyasının derdest olduğu, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1176 sayılı soruşturma dosyasının derdest olduğu, ayrıca adı geçenin hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen 2019/22728 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 06.12.2019 tarihinde gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz ŞALAN, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/22728 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak;

Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle Belediye Kanununun 45/2 ve 46 ncı maddeleri gereği Muradiye Kaymakamı Erkan Savar Muradiye Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

ÖZALP BELEDİYESİ'NE ATAMA

Van'ın Özalp Belediyesi Başkanı HDP'li Yakup Almaç'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik kayyum olarak atandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Suçu ve Suçluyu Kayırma" suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 Esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 6 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak; Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 06.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle Belediye Kanununun 45/2 ve 46 ncı maddeleri gereği Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik Özalp Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.