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Van Gölü’nde muhteşem gün doğumu görenleri hayran bıraktı

Van Gölü’nde muhteşem gün doğumu görenleri hayran bıraktı
01.06.2022 10:19

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Dünyada gün doğumunun en güzel izlendiği nadir yerlerden biri olan Van Gölü’nde doğan güneş adeta kendine hayran bırakıyor. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde gün doğumuyla oluşan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde güneşinin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan renk cümbüşü adeta görsel şölene dönüştü. Gün doğumuyla birlikte gökyüzü ve Van Gölü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara ise mest etti. Kuşlar ve bulutlar eşliğinde görsel bir şölene dönüşen manzaraya sığırcık ve martıların eşlik etmesi de ayrı bir güzellik ortaya çıktı.

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