Van depremi sonrası kritik İstanbul açıklaması! "Her an kırılabilir"

25.06.2020 16:25

Son dakika haberi; Van'ın Özalp ilçesinden meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında deprem uzmanlarından İstanbul için kritik uyarılar geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Silivri açıklarındaki fay her an kırılabilir bu bizim için sürpriz olmaz." diyen Pampal, vatandaşları uyardı.

Van'ın Özalp ilçesinde yaşanan depremi A Haber canlı yayınında değerlendiren Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay arasında kırılmalar beklenebilir. Doğu Anadolu fayı hiç tekin bir fay değildir. Kuzey Anadolu fayının en doğu kesimini oluşturan Yedisu segmentinin uzun yıllardır enerji biriktirdiğini 1939'da Erzincan depremi sonrası 1992'de yeniden Erzincan'da bir depremle enerjinin boşladı. Yedisu fayının kırılması bizi korkuttu. Bu fay hattı 7 hatta 7'nin üzerindeki bir büyüklükte bir depreme yol açabilir. " ifadelerini kullandı.

EN RİSKLİ BÖLGELERİ SAYDI

Biz buralarda deprem beklerken deprem sürpriz yaparak başkan bir yerde harekete geçti diyen Pampal, "Ülkemizde o kadar aktif vay hattı var ki örümcek ağı gibi her taraf örülmüş durumda... Bizim en çok kaygılandığımız yer yedisu fay hattı. Karlıova-Erzincan arası şu anda hazır bekleyen bir yer... Sonra Karlıova-Bingöl arası, Pötürge, Adıyaman, Sincik, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve bir de Orta Marmara'da Silivri açıklarındaki fay her an kırılabilir bu bizim için sürpriz olmaz." dedi.

MARMARA'NIN DEPREM RİSKİ NEDİR?

"Türkiye'nin her tarafında yıkıcı depremleri beklemem mümkün diyen Pampal," "İnsanları tedirgin etmemek gerek, tedbirler alınmalı. İstatistiklere bakılınca ülkemizde her 1-2 yılda bir yıkıcı depremler yaşıyor. Nerede ne zaman bir deprem olacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Bu depremleri dikkate alarak yapılarımızı dayanaklı hale getirmeliyiz" dedi.