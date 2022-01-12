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Uzunköprü beyaza büründü

Uzunköprü beyaza büründü
12.01.2022 15:30

OTOMATİK OYNAT

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Öğrenciler, teneffüste kartopu oynamanın sevincini yaşadı. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı. Okullara giden öğrenciler teneffüs zilinde bahçede kartopu oynayarak karın keyfini çıkarttılar. Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü Uzunköprü'de, kar yağışının sabah saatlerinde kenti terk etti ve yerini soğuğa bıraktı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 9 derecelere kadar düşmesinin beklendiğini belirtirken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

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