Üst geçitte dehşete düşüren görüntü: Araçlara kar topu atan çocuklara feci darp kamerada!

Diyarbakır’da üst geçitten geçen araçlara kar topu attıkları iddia edilen üç çocuk, kimliği belirsiz bir şahsın acımasız saldırısına uğradı. Çocukları yumruklayıp yerde tekmeleyen saldırganın o anları saniye saniye kameraya yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir üst geçitte akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı yaşandı. İddiaya göre, yoldan geçen araçların üzerine kar topu atarak eğlenen 3 çocuk, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Çocukların oyununa öfkelenen kimliği belirsiz bir şahıs, üst geçide çıkarak çocuklara adeta savaş açtı.

Savunmasız Çocuklara Acımasız Müdahale

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, saldırganın çocukların üzerine hızla yürüdüğü görülüyor. Hiçbir uyarıda bulunmadan çocuklara yumruk atmaya başlayan şahıs, darbe alarak yere düşen çocukları tekmelemeye devam etti. Savunmasız çocukların kaçma çabaları ise saldırganın sert müdahalesiyle sonuçsuz kaldı.

Sosyal Medya Bu Görüntülerle Ayaklandı

Olay anına ait video kayıtlarının kısa sürede internette yayılmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, çocukların yaptığı hatanın bu denli büyük bir şiddetle karşılık bulmasına sert tepki gösterirken, emniyet güçlerinin saldırganın kimliğini tespit etmesi için çağrıda bulundu. Görüntülerde saldırganın çocukları darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

