Üsküdar'da denizden ceset çıktı 15.12.2019 12:37

Sabah saatlerinde sahil yolunda yürüyen vatandaşlar suda bir ceset gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler denizde bulunan cesedi kıyıya çıkardı.

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar sahil yolunda bir erkek ceseti gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kıyı emniyeti botuna alınan ceset kıyıya çıkartıldı. Erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ceset Haydarpaşa Numune ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.