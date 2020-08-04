Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen 'The Beach of Momo' kapatıldı!

04.08.2020 13:10

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darbedilmesiyle gündeme gelen Momo Beach, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, iş yeri unvanlı işletmeye kural ihlallerini sürdürmesi ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek eylemlerine devam etmesi nedeniyle 15 gün süreyle kapatma cezası uygulandığı ifade edildi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, son gelişmeleri ve detayları canlı yayında The Beach of Momo'nun önünden aktardı.

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve beraberindeki arkadaş grubu iddiaya göre, Çeşme'de The Beach of Momo adlı mekanda güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı.

KAPATILDI!

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darbedilmesiyle gündeme gelen Momo Beach, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 gün süreyle kapatıldı.

Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kyryliuk, yaptığı paylaşımda "Sessiz kalmak istemiyorum. Bana, erkek arkadaşıma ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı, diğer arkadaşlarımız da kötü yaralandı" dedi.

Daha önce ismi yabancı mankenlerle anılan iş adamı Baran Güneş'le birlikte olan modelin bu paylaşımının ardından gözler The Beach of Momo'ya çevrildi ancak olayla ilgili bazı detaylar ve görgü tanığı Figen Civan'ın anlattıkları kafaları karıştırdı.

'GÜVENLİK DARIA'YI DARP ETMEDİ TAM TERSİNE KORUDU'

Görgü tanığı "Olay gözümün önünde oldu. İki grup arasında büyük bir kavga çıktı. Çok alkollülerdi. Aralarında Daria'nın sevgilisinin de bulunduğu 4-5 kişilik bir grup, bir arabanın içinde tek başına olan bir kişiye saldırıp onu dövmeye başladı.

'AĞLIYORDU'

Güvenlik görevlileri kavgayı ayırmak için müdahale etti. Daria bir ağacın altında ağlıyordu. Görevliler zarar görmesin diye kızı başka bir yere götürdü. Yani güvenlikten dayak yeme ihtimali yok. Daha sonra sevgilisiyle kavga etmiş, sevgilisi onu darp etmiş olabilir. Mekanın suçu yok." sözleriyle darp olayını yalanladı.

Daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüsünde Ukraynalı mankenin bir kişi tarafından darp edildiği görülüyor. Ukraynalı manken, sevgilisi ve arkadaşlarının tatil için kiraladıkları evin bulunduğu sitenin güvenlik kamerasının görüntülediği olayda mankenin komşusunun olaya şahit olduğu iddia edildi. Komşunun ifadesinde "Gece 10 sıralarında sesler vardı bahçeye gittiğimde kadının darp edildiğini gördüm ve sorduğumda sevgilisi ile kavga ettiğini söyledi." dedi. Sonrasında site sakininin 155'i aradığı ve görüntüleri polise verdiği söyleniyor. Bu ifade sonrası Ukraynalı mankenin aslında sevgilisi tarafından darp edildiği ama onu korumak için böyle bir yalana başvurduğu iddia ediliyor.