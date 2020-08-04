Sinop'ta orman yangını! 20 saat sonra kontrol altına alındı

04.08.2020 12:14

Sinop'un Durağan ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, bölgeye gelen yangın söndürme uçağının görüntülerini resmi sosyal medya hesabından 'Ateş kuşları yüreğimize su serpiyor' notuyla paylaştı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Recep Doğru aktardı...

Durağan ilçesinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözlerin de yardımıyla yangına karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Durağan ilçesinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözlerin de yardımıyla yangına karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.