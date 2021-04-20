RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Tuzla'da 180 metrelik Hoegh Pusan isimli gemi karaya oturdu!

Tuzla'da 180 metrelik Hoegh Pusan isimli gemi karaya oturdu!

Tuzla'da 180 metrelik Hoegh Pusan isimli gemi karaya oturdu!
20.04.2021 08:42
Ana Sayfa 00:37
Ege Denizi'nde korkutan...
Ana Sayfa 02:13
Polisten kaçan şüphelinin yere...
Ana Sayfa 00:55
Ankara'da 'arsa avcısı'...
Ana Sayfa 01:40
Kaftancıoğlu’ndan çirkin...
Ana Sayfa 01:37
Tuzla'da gemi karaya oturdu
Ana Sayfa 14:07
Yıllar geçiyor zihniyet...
Ana Sayfa 01:46
Kudüs semalarından...
Ana Sayfa 01:53
Esenler'de bir kadın...
Ana Sayfa 00:47
Hayat’da motosiklet hırsızları...
Ana Sayfa 01:10
Alev Alev 24. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:16
Gece kulübüne çevrilen...
Ana Sayfa 00:42
Rusya Suriye’de muhalifleri...

Tuzla'da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu. Kurtarma çalışamları sürerken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, "Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" açıklaması geldi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.


Tuzla'da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, karaya oturdu.

Yardım talebinde bulunan ve boş vaziyette olduğu öğrenilen gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyem-3 can kurtarma botu, Kurtarma-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edildi.

Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmazken ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

CAN VE MAL KAYBI YOK
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" denildi.

Yaşam Videoları