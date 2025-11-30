PODCAST CANLI YAYIN
Tuzla Orhanlı gişelerinde otomobil hurdaya döndü: 1 ölü!

Tuzla Orhanlı gişelerinde kontrolden çıkan otomobil aşırı hızla bariyerlere çarpıp alev aldı sürücü S.S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Orhanlı gişelerinde meydana geldi
İstanbul istikametine ilerleyen 34 MVF 612 plakalı otomobil, Tuzla Orhanlı gişelerine gelindiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç aşırı hızla gişelere çarptı.

Otomobil alev aldı
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta yangın çıktı. Olayı gören diğer sürücüler durumu ekiplere bildirdi.

Ekipler müdahale etti
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Sürücü yaşamını yitirdi
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü S.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Soruşturma sürüyor
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

