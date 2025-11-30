Tuzla Orhanlı gişelerinde otomobil hurdaya döndü: 1 ölü!

Kaza Orhanlı gişelerinde meydana geldi

İstanbul istikametine ilerleyen 34 MVF 612 plakalı otomobil, Tuzla Orhanlı gişelerine gelindiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç aşırı hızla gişelere çarptı.

Otomobil alev aldı

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta yangın çıktı. Olayı gören diğer sürücüler durumu ekiplere bildirdi.

Ekipler müdahale etti

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Sürücü yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü S.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.