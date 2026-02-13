Düzce’de suç örgütüne darbe

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlamalarıyla düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

36 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve mücavir alanlarda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarını işlediği değerlendirilen 36 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda Kokain ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu madde trafiğine dair önemli bulgulara ulaşıldı. Aramalar sonucunda; 178 gram kokain, 29 adet sentetik ecza ve 13 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Cephanelik ve Hassas Teraziler Çıktı

Operasyonda sadece uyuşturucu madde değil, çok sayıda silah ve teknik ekipman da ele geçirildi. Jandarma ekipleri adreslerde yaptıkları aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 132 adet fişek, 1 adet av tüfeği, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi ve 6 adet cep telefonu buldu.

Milyonluk Çek ve Nakit Para Kayıtlara Geçti

Suçtan elde edildiği değerlendirilen maddi unsurlar operasyonun finansal boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde; 5 bin 520 lira, 25 euro, 101 dolar nakit paranın yanı sıra 1 milyon 600 bin liralık çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.