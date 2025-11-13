PODCAST CANLI YAYIN
Tramvay yoluna giren otomobil çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı, sürücüye ceza uygulandı: İşte o anlar!

Eskişehir’de Tamer T. (48), direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille tramvay yoluna girdi. Tramvay seferlerinin aksamasına neden olan olayda çevredekilerin yardımıyla otomobil rayların üzerinden kurtarılırken, alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 26 bin 557 lira para cezası uygulandı, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda meydana geldi. Tamer T. yönetimindeki 26 AHJ 509 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. Araçtan inen Tamer T., kendisine yardım etmeye gelen polislere zorluk çıkartınca, olay yerinin karşısında bulunan Tepebaşı Polis Kontrol Merkezi'ne götürüldü. Bu sırada rayların üzerindeki otomobil nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

İNSAN GÜCÜYLE OTOMOBİL TRAMVAY YOLUNDAN ÇIKARILRDI

Çevrede toplanan vatandaşlar ile polislerin desteği ile otomobil, kaldırılarak tramvay yolundan çıkarıldı. Ardından bölgeye gelen çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Tramvay seferleri re kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam etti.

ALKOLMETRE TESTİNİ REDDETTİ

Bu arada alkollü olduğundan şüphelenilen sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Alkollü araç kullanmaktan hakkında cezai işlem uygulanan Tamer T.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 26 bin 557 lira para cezası uygulandı. Tamer T., işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

