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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 11:57 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 12:03

Trabzon'dan acı haber: Dalgalara kapılan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da 27 Kasım'da yaşanan fırtına sonra dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu. Cesedin, Uğur Korkmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

CESET HANGİSİNE AİT
Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu.

Cesedin Uğurcan Korkmaz'a ait olduğu öğrenildi.

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