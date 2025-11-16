PODCAST CANLI YAYIN
Trabzon'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Trabzon'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Araklı-Bayburt yolu üzerinde bulunan Eski Sürmene Köprüsü mevkiinde bugün akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
Bursa’da dehşet: Eski sevgilisini vurup aynı silahla intihar etti
Bursa’da dehşet: Eski sevgilisini vurup aynı silahla intihar etti
Antalya'da sokakta vahşet kamerada! Yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü
Antalya'da sokakta vahşet kamerada! Yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü
Yılmaz Özdil fondaş medyayı hedef aldı: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!
Yılmaz Özdil fondaş medyayı hedef aldı: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle