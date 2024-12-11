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Tokat’ta feci kaza: Alev alan araçtan sürünerek çıktı
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Tokat’ta feci kaza: Alev alan araçtan sürünerek çıktı

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 23:15

Tokat'ın Erbaa ilçesi Alacabal Mahallesi'nde, park halindeyken hareket ederek 200 metre yükseklikten düşen araçta bulunan iki kişi ölümden döndü. Aracın içinde bulunan S.G., kazanın hemen ardından kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak yardım çağırdı. Diğer yolcu O.M., bacağından ağır yaralanmasına rağmen sürünerek alev alan araçtan uzaklaşmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Hastaneye kaldırılan O.M.’nin bacağında kırık tespit edilirken, S.G.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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