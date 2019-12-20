İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin bulunması için sabah saatlerinde tekrar başlanan arama çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu dün gece kaybolan 2 kişinin bulunması için sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Çatalca Terkos Gölü'nde yaşanan son dakika gelişmesine göre, kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu.
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