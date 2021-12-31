Temizlik personeli süpürgesiyle köpeğin sırtını kaşıdı

Sultangazi Belediyesi’nde görevli temizlik personeli, sokağı süpürdüğü sırada yanına gelen köpeği önce sevdi, daha sonrada süpürgesiyle sırtını kaşıyarak masaj yaptı. İçler ısıtan bu görüntü kameraya yansıdı. Sultangazi’de 13 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Mustafa Çelik, Zübeyde Hanım Mahallesinde sokak temizliği yaptığı sırada yanına bir sokak köpeği yanaştı. Sokağı süpürmeyi bırakarak köpeği seven temizlik görevlisi Çelik, daha sonra kaşındığını fark ettiği köpeğin sırtını süpürgesiyle kaşımaya başladı. Temizlik görevlisiyle köpeğin içler ısıtan dostluğunu fark eden mahalle sakinleri, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.