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TEM Otoyolunda korkunç kaza! 2 yolcu otobüsü çarpıştı

TEM Otoyolunda korkunç kaza! 2 yolcu otobüsü çarpıştı
29.05.2021 18:14
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TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe mevkiinde 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.


TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücülerden 1'i itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Kartepe mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçta sıkışan 1 sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı kaza bölgesinde ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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