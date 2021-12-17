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TEM otoyoluna çıkan yayalara otomobil çarptı

TEM otoyoluna çıkan yayalara otomobil çarptı
17.12.2021 16:19

OTOMATİK OYNAT

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Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmek için TEM Otoyoluna giren 2 kişiye otomobil çarptı. Yayalara çarpan otomobilin sürücüsü de camdan dışarı fırladı. Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kişi ile otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Sultanbeyli TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyoluna giren 2 kişi yolun karşısına geçmek istedi. 34 DCD 481 plakalı Toyota markalı otomobil sürücüsü Cem Alper Tosun yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Toyanç ve yanında bulunan arkadaşını son anda fark etti. Onlara çarpmamak için manevra yaptıysa da başarılı olamadı. Orta şeritte Mehmet Toyanç ve arkadaşına çarptıktan sonra yaklaşık 25 metre sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü ise camdan dışarı fırladı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Tosun ve 2 yaya ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazadan dolayı trafiğe kapanan 2 şerit tekrar trafiğe açıldı.

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