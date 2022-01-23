Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde karantinayı delen şahıs, hırsızlık yaparken yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde karantinayı delen şahıs, hırsızlık yaparken yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde karantinayı delen şahıs, hırsızlık yaparken yakalandı
23.01.2022 09:33

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:15
Nihal Candan mini elbisesiyle...
Ana Sayfa 00:26
Yolcu otobüs bozuldu, yolcular...
Ana Sayfa 00:12
Hadise şen şakrak!
Ana Sayfa 02:06
Balıkesir’de korkutan deprem!...
Ana Sayfa 01:28
Cumhurbaşkanı'na hakaret...
Ana Sayfa 00:29
'Kira yardımı' isteyen yaşlı...
Ana Sayfa 00:15
Kabaş'tan "ters kelepçe"...
Ana Sayfa 02:13
Yolcular kırık camdan...
Ana Sayfa 04:10
A Haber kaza yerinde!
Ana Sayfa 02:25
Kağıthane'de dehşet! Yerlerde...
Ana Sayfa 02:27
MİT'ten nokta operasyonu
Ana Sayfa 03:38
İstanbul Valiliği'nden 'Kimse...

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bekçilerin yakaladığı hırsızlık şüphelisinin, covid pozitif olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı. Gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde yaya devriye görevi yürüten bekçi görevlileri, şüpheli değerlendirdikleri, elindeki çuvalda demir parçası taşıyan bir şahsın peşine düştü. Bekçileri görünce elindeki çuvalı yol kenarına fırlatarak, kaçmaya çalışan şahıs kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı. Kömürlükten hırsızlık yaptığı belirlenen M.D. isimli şüphelinin, covid pozitif hasta olduğu ve karantina sürecinin devam ettiği ortaya çıktı. M.D’nin taşıdığı çuvalın içinde eski tip ocak ve çanak anten ele geçirildi. M.D., bekçilerin ‘neden kaçtın’ sorusuna ise, covid karantinası olduğu için kaçtığını savundu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA