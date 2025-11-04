Tekirdağ’da 5 gündür kayıp yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki İsmail Gürsoy'dan 5 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Tekirdağ AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği'ne bağlı gönüllüler, dron ve dağ motosikletleriyle arama çalışmalarına katıldı. Ekipler, Naip Barajı çevresinde yoğunlaştıkları aramalar sonucunda Gürsoy'un cansız bedenine ulaştı.

NAİP BARAJI'NIN GÜNEYİNDE BULUNDU

75 yaşındaki Gürsoy'un cansız bedeni, Naip Barajı'nın yaklaşık 2 kilometre güneyindeki dere yatağında bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınırken, jandarma ve savcılık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Savcılık incelemesinin ardından Gürsoy'un cansız bedeni, hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.