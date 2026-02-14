PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş'ta park yeri kavgasında kan aktı: Tartıştığı sürücüyü silahla öldürdü

Beşiktaş'ta park yeri kavgasında kan aktı: Tartıştığı sürücüyü silahla öldürdü

Beşiktaş’ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu’nu (70) vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınlarının darbettiği Erdoğan Ş., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A. (62) de gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansırken, Erdoğan Ş.’nin evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.

Bunlar da Var

AK Partili Osman Gökçek kürsü işgalinin perde arkasını A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi
AK Partili Osman Gökçek kürsü işgalinin perde arkasını A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Kanbolat Görkem Arslan’a son görev! Ebru Şahin’in derin üzüntüsü kameralara böyle yansıdı
Kanbolat Görkem Arslan’a son görev! Ebru Şahin’in derin üzüntüsü kameralara böyle yansıdı
Yeşilçam’ın yıldızı Serpil Nur yıllara meydan okuyor! İşte son hali
Yeşilçam’ın yıldızı Serpil Nur yıllara meydan okuyor! İşte son hali

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle