Taksim’deki Nostaljik tramvayda yangın paniği
Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 09:19
Taksim’de nostaljik tramvayın elektrik bölümünde kısa devre nedeniyle çıkan yangın, sürücünün yangın tüpüyle yaptığı hızlı müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
