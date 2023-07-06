Taksim’de kaçak göçmen denetimi

Taksim Meydanı’nda düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği anlaşılan birçok göçmen yakalandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik Taksim’de denetim gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu şüpheliler tek tek durdurularak üstleri arandı ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan denetimlerde Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği anlaşılan birçok düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü. Göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin düzensiz göçmenler üzerine yaptığı denetimlerin süreceği öğrenildi.