Taksim Dayı kimdir? Taksim Dayı Muammer Topal kaç yaşında ve nerelidir? 17.01.2020 17:10

Sokak röportajı esnasında kendisine yöneltilen İngilizce soruya verdiği yanıtla Taksim Dayı, sosyal medyada çok konuşuldu. Taksim Dayı, hayatında ilk kez Taksim’e gitti. Taksim'de Taksim dayıyı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Aynı zamanda arama motorlarında pek çok kişi Taksim Dayı kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Taksim Dayı Muammer Topal kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilenler...

Taksim Dayı 'Muammer Topal' kimdir? Taksim Dayı son günlerde sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Twitter'da ve birçok sosyal medya platformunda Trend Topics olan Taksim Dayı kendisine İngilizce yöneltilen "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği cevaplarla gündem oldu. Vatandaşlar şimdi Taksim Dayı Muammer Topal kaç yaşında ve nerelidir sorusuna yanıt arıyor.

TAKSİM DAYI KİMDİR?

Sosyal medyada "Taksim Dayı" olarak anılmaya başlanan Muammer Topal'ın, 30 yılı aşkın senedir İstanbul'da yaşadığı ve hiç Taksim'e gitmediği öğrenildi.

TAKSİM DAYI, TAKSİM'DE!

Show Haber muhabirleriyle Taksim'e giden 'Taksim Dayı', vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Muammer Topal kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenlerin isteklerini kırmadı.

"TAKSİM'E NASIL GİDEBİLİRİM?"

"Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği yanıtla Türkiye'de ve dünyada sosyal medya fenomeni haline gelen 'Taksim Dayı' yeniden gündemde geldi.