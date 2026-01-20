SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıSuriye'de 4 günlük ateşkes!Suriye'de 4 günlük ateşkes!Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 19:40 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı olan SDG ile Haseke vilayetindeki kontrol ve yönetim başlıklarında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bölgenin geleceğini belirleyecek olan detaylı plan için SDG’ye 4 günlük mühlet verildi.Bunlar da Var 00:48Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti! 19.01.2026Pazartesi 00:33Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı! 19.01.2026Pazartesi 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026PazarCANLI YAYIN