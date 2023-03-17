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Sumak çayının faydaları dikkat çekti!

Sumak çayının faydaları dikkat çekti!
17.03.2023 14:26 - Son Güncelleme: 17.03.2023 14:28

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Sumak çayı Orta Doğu’da popüler olan sumak baharatından elde edilmektedir. Sumak, çay yapılmanın dışında et yemekleri, pirinç ve sebzelerde yaygın olarak kullanılan bir üründür. Çalı görünümüne sahip olan bu bitkinin rengi kırmızıdır. Toz haline getirilerek kullanılan sumak, öğütülerek de kullanılabilmektedir. Kokuyu azalttığı için gerek soğanlı gerekse de sarımsaklı yemeklerde yaygın olarak kullanılan sumak Türkiye’de özellikle Akdeniz mutfağında rağbet görmektedir.

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Sumak Çayının Faydaları Nelerdir?

Sumak çayı faydaları şu şekildedir:

Sindirimi düzenleyen bu çay kilo vermeye yardımcıdır.

İştahsızlık yaşayan insanlar sumak çayı tüketerek bu sorunlarının üstesinden gelebilmektedir. Sumak çayının iştahsızlık konusunda yararlı olabilmesi için ayda en az bir kez tüketimi önerilmektedir.

Haftada bir kez içilen çay sinir sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Stres ile baş etmek konusunda sumak çayı önerilmektedir.

Gıda zehirlenmesi geçiren kişiler sumak çayı tüketerek bağırsaklarının temizlenmesini sağlayabilmektedir.

Adet düzensizliğini gideren ürün gecikmelerin önüne geçmektedir.

Hastalık esnasında ateş düşürücü etki gösteren bu çay oldukça faydalıdır.

İdrarını tutamayan kişiler sumak çayı içerek idrar kanallarının daha düzenli çalışmasını sağlayabilmektedir.

İshal tedavisinde sumak çayının düzenli kullanılması ishali kesecektir.

Dolama olan insanlar sirkeli şekilde sumak çayını kullanır ise dolamanın tekrar olması engellenecektir.

Kompres formatında uygulanabilen sumak çayı sivilceler üzerinde etkilidir. Eski sivilde izleri de çay ile giderilebilmektedir.

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