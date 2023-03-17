Sumak çayının faydaları dikkat çekti!

Sumak çayı Orta Doğu’da popüler olan sumak baharatından elde edilmektedir. Sumak, çay yapılmanın dışında et yemekleri, pirinç ve sebzelerde yaygın olarak kullanılan bir üründür. Çalı görünümüne sahip olan bu bitkinin rengi kırmızıdır. Toz haline getirilerek kullanılan sumak, öğütülerek de kullanılabilmektedir. Kokuyu azalttığı için gerek soğanlı gerekse de sarımsaklı yemeklerde yaygın olarak kullanılan sumak Türkiye’de özellikle Akdeniz mutfağında rağbet görmektedir.