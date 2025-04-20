Sultangazi’de sabaha karşı çıkan yangın paniğe sebep oldu

Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:57:31

Yangın saat 05.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2066. Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yandaki binanın çatısına da sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sonrasında binalarda hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.