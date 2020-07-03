Son dakika: Yediemin vurguncuları düzenlenen operasyonla yakalandı

03.07.2020 11:41

Yediemin depolarında tutulan hacizli veya el konulan eşyaları sattıkları iddia edilen, 1’i Milli Emlak Müdürlüğü’nde görevli memur olan 12 şüpheli operasyonla yakalandı. Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in özel haberi...

Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Anadolu Yakası'nda bulunan ve Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından yediemin hizmet verilen üç farklı depoya eş zamanlı baskın yapıldı. 1'i Milli Emlak Müdürlüğü'nde görevli memur olmak üzere toplamda 12 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, kurulan örgüte üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındıkları ifade edildi. Şüphelilerin, yediemin depolarında tutulan hacizli veya el konulan eşyaları sattıkları iddia ediliyor. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız silah ve 24 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İncelemeler devam ediyor.

SABAH/ EMİR SOMER