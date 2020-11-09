Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı: Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin

Son dakika haberine göre, Esenyurtta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Sitenin otopark giriş bariyerini de kıran kadın, güvenlik görevlisine ise,”Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin” diye hakaretler savurdu. Yaşanan cinnet anları güvenlik kamerasına yansıdı.