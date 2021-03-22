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Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesine yıldırım düştü

Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesine yıldırım düştü
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Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine yıldırım düştü. Bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yarıldı.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde çınar ağacına yıldırım düştü.

Başkent'te sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü.



TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu.




Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.

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