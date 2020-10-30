SON DAKİKA: PKK'nın eylem yapmak için hazır bekleyen uyuyan hücresine operasyon: 5 kişi yakalandı

Gelen son dakika bilgisine göre; Diyarbakır'da terör örgütü PKK bünyesinde eğitim alıp, eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilen örgütün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları saptanan 5 kişi operasyonla yakalandı. Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktardı...

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve metropollerde saldırı düzenlemeleri için eğitilen 5 terörist daha jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün dağ kadrosuna katıldıkları, kod isim kullandıkları, kırsal alanda patlayıcı eğitimi aldıkları, terör örgütü PKK/KCK'nın gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilen teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

MEMUR OLARAK ÇALIŞIRKEN İHRAÇ EDİLDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kent merkezindeki eş zamanlı operasyonda "Avjin" kod isimli A.Y, "Hermeşim" kod adlı İ.A, "Azad Amed" kod isimli M.K, "Ali" kod adlı V.S. ve "Bawer" kod adlı O.S. yakalandı.

A.Y'nin daha önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire, İ.A'nın Diyarbakır Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri, M.K'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde memur olarak çalıştığı ve görevinden ihraç edildiği belirlendi.

KIRSALDA BOMBA EĞİTİMİ ALDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Teröristlerin kırsal alanda bomba, silah ve kamera ve güvenlik sistemleri eğitimi aldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan teröristler, adli makamlara sevk edildi.

19 Ekim'de de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve metropollerde saldırı için eğitilen 4 terörist jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır ve İstanbul'da gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamca tutuklanmıştı.