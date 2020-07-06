Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

06.07.2020 18:10

Son dakika haberi... Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.