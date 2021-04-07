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SON DAKİKA Konya uçak kazası! Türk Yıldızları gösteri uçağı düştü! (Olay yerinden video görüntüler)

SON DAKİKA Konya uçak kazası! Türk Yıldızları gösteri uçağı düştü! (Olay yerinden video görüntüler)
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Son dakika haberleri...Konya Karatay'da Konya 3. Ana Jet Üssü'nden kalkan Türk Yıldızları'na ait NF-5 akrobasi uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü. Ekipler pilotu arama kurtarma çalışmaları için olay yerine sevk edildi.


Öğleden sonra Konya Karatay'dan üzücü bir haber geldi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi.

Arama kurtarma ekipleri tarafından pilotu arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DÜŞEN UÇAKTAKİ PİLOT ŞEHİT OLDU
Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotunun şehit olduğu öğrenildi.

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