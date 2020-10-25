SON DAKİKA: İstanbul'da iş merkezinde yangın

Son dakika haberi... Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı, iş merkezi olarak kullanılan binada yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.

Kağıthane'de üç katlı bir işyerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı işyeri itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle işyerinde ve park halindeki otomobillerde hasar oluştu.



Yangın, Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde bulunan üç katlı işyerinde 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahne dekorasyonu yapılan işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki yönden merdiven açarak müdahale etti. Alevlerin sardığı binadan çıkan yoğun duman etrafa yayıldı. Yangın nedeniyle binadan kopan parçalar işyerinin yanında park halindeki araçların üzerine düştü. Yangın çevre itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bir saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde ve park halindeki üç araçta hasar oluştu.