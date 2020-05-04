Son dakika: İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk! Yüzde 47 seviyesine ulaştı

04.05.2020 18:18

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle uzun sürenin ardından yüzde 47 seviyesine ulaştı.

İstanbul'ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs tedbirlerinin başlamasından bugüne en fazla yoğunluğa bugün ulaşıldı. Yağmurun da etkisiyle trafik bir çok noktada durma noktasına geldi.







YÜZDE 47 SEVİYESİNE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.50'te yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı. Yağmurun kayganlaştırdığı yolda trafik kazaları da meydana geldi.