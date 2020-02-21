Şişli'de ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Şişli Eskişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.
Son dakika: İstanbul Şişli'de korkutan yangın! Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü |Video21.02.2020 17:39
- Son dakika: Milli elektrikli trenin raylara ineceği tarih belli oldu
- Adana'nın Pozantı ilçesinde O.Ç. isimli şahıs, kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü
- Son dakika: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama |Video
- Son dakika: İstanbul Şişli'de korkutan yangın! Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü |Video
- Lokmacı dükkanları birer birer kapanıyor! Lokmacı furyası neden bitti?
- Osmaniye'de faciadan dönülen kaza kamerada! Petrol istasyonunda korkutan anlar
- Türkiye'nin kanını donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı! Bebeği çöpe böyle atmışlar
- Adliye çıkışında bıçaklı dehşet! Ortalık bir anda karıştı
- İstanbul'da reklam panosu porovokasyonu! Türk bayraklı infaz resmi olayında tutuklama |Video
- Son dakika: Diyarbakır'da terör örgütünün finans kaynağına darbe! 1,1 ton esrar ele geçirildi
- 18 yıl önce kaybolan Gündüz Karadeniz'in kemikleri boş arazide bulundu! Cinayetin failleri annesi ve kardeşleri iddiası
- Son dakika... Suriye Milli Ordusu, İdlib'de "Neyrab" köyüne girdi! İşte sahadan gelen sıcak görüntüler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.