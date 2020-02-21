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Son dakika: İstanbul Şişli'de korkutan yangın! Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü |Video

Son dakika: İstanbul Şişli'de korkutan yangın! Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü |Video

21.02.2020 17:39

Şişli'de ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Şişli Eskişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.


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