Son dakika: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var 28.11.2019 15:48

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye giren saldırganlar, 4 kişiyi yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İnternet kafe civarında güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.