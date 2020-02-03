Son dakika: Ayşe Karaman'ı öldüren ilaçlar için Adli Tıp'tan "uyuşturucu" raporu 03.02.2020 13:22

Son dakika haberi... Ankara'da, Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46), anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın dosyasına Adli Tıp Kurumu raporu girdi. Raporda, Karaman’ın kanında depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç ile 'P…' ve 'F…' adlı anestezi ilaçlarının bulunduğu belirtilerek, "F… isimli ilaç 5237 sayılı TCK'nın 188’nci maddesi kapsamındaki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olduğu, F… adlı ilacın kan düzeyinin öldürücü olduğu mütalaa olunur" denildi.