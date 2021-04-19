Son dakika: 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | İstanbul yol durumu

Son dakika haberi... İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü. Öte yandan Türkiye için çöl tozu uyarısı da yapıldı. Hava durumu nasıl olacak? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.









15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. FSM'de Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor.



İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.



KARA YOLLARINDA SON DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Otoyolun Ankara ve Konya istikametinde ulaşım, Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-41. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki istikamette sağ şeritten tek yönlü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aydın-Denizli yolunun 24-26. kilometrelerinde otoyol viyadük yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 26. kilometresinde Maçka Devlet Hastanesi karşısında yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.