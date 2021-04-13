RAMAZAN İMSAKİYE
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Sivas'ta hasta yakınları hastaneyi birbirine katıp, sağlık çalışanlarına saldırdı! İşte o anlar…

Sivas'ta hasta yakınları hastaneyi birbirine katıp, sağlık çalışanlarına saldırdı! İşte o anlar…
13.04.2021 23:28
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Sivas'ta hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı. Sivas Numune Hastanesi'nin acil servisine tedaviye getirilen Y.Ö.'nün (43) yakınları, iddiaya göre kalabalık oluşturulmaması için kendilerini uyaran özel güvenlik görevlileriyle tartıştı. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri darbedilirken, acil servistesi malzemeler de zarar gördü. Olay sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, olaya tepki göstererek "Hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.


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