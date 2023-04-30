Sivas' ta trafik kazası: Arazi aracının otomobile çarpmasıyla 8 kişi yaralandı

Sivas’ta arazi aracının otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Ankara-Sivas arası 23. kilometrede meydana geldi. Ankara’dan Gümüşhane’ye seyahat eden M.M idaresinde ki 29 AAR 410 plakalı Toyota marka arazi aracı, Ü.A idaresinde ki 58 ACN 354 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, polis ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan H.M, F.A, F.A, R.Y, S.A , Ş.A yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralılar Sivas şehir merkezinde ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.