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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 15:12 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 15:27

Sivas Karacaören Köyü'nde umutlandıran petrol gelişmesi!

Heyecan verici olay Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Yüksek kesimlerinde adeta her yerden çıkan esrarengiz sıvının petrole işaret olabileceği düşünülüyor. Vatandaşlar, "Adeta yer altından petrol fışkırır gibi oluyor. Su parıl parıl parıldıyor" sözleriyle yaşadıkları heyecanı anlattılar. İşte detaylar...

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyünün yüksek kesimlerinde adeta her yerden çıkan esrarengiz sıvının petrole işaret olabileceği düşünülüyor.

RENKLİ SU KÖY SAKİNLERİNİ UMUTLANDIRDI
Köyün yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 bin metrede dikkat çeken zemin sıvılaşması ve adeta her yerden yüzeye çıkan renkli su köy sakinlerini umutlandırdı.

Bahar aylarında ateşle birleştiğinde yandığı iddia edilen sudaki yağlı ve rengarenk tortu petrol umudunu arttırıyor. Köy sakinleri bölgede geçmişte araştırma yapıldığını ancak araştırmaların neticesi hakkında kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirttiler. Zeminde araştırma için açılan kuyular bile kapatılmadan olduğu gibi bırakıldı. Köy sakinleri araştırmaları devam ettirilerek varsa bölgedeki petrolün ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyor.


EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI İSTİYORLAR
Konu hakkında açıklama yapan köy muhtarı Erhan Betaş, bölgeden bilmedikleri farklı bir sıvının akıp gittiğini belirtip, "Burada yıllardan beri petrol veya gaz olabilir, bilmediğimiz bir sıvı akıp gidiyor. Bu sıvının devletimiz tarafından araştırılıp ülke ekonomimize kazandırılmasını temenni ediyoruz. Şuan güz ayında olduğumuz için sudaki karışım biraz zayıf ancak bahar aylarında çok daha belirgin bir hal alıyor. Gaza benzer bir görüntüsü var. Araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz" dedi.



PETROL OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
İki dönem önce köy muhtarlığı yapan İsmet Coşkun ise kendi muhtarlığı döneminde bölgede inceleme yapıldığını belirtip, "Buraya çok gelenler oldu. Araştırma yapıp gittiler ancak bize bir bilgi vermediler. Bahar aylarında adeta yer altından petrol fışkırır gibi oluyor. Su parıl parıl parıldıyor. Ancak gaz yağı mı? petrol mü? doğalgaz mı? Bilemiyoruz" dedi.

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