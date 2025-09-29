Şişli'deki trafik tartışmasında kadın avukatın camını yumruklayan motosikletli konuştu: Beni ezmeye hakkı yok!

Şişli D-100 Karayolu’nda iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. (28) ile motosikletli Harun Ayvaz (28) arasında yol verme tartışması çıktı. Motosikletli, aracın camına vurunca kadın sürücü cep telefonuyla yaşananları kayda aldı. Bunu gören motosiklet sürücüsü de cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Motosiklet sürücüsü 'Beni kötü duruma soktu ben sinirlendim; yolda giderken dursun diye bir kere camına vurdum zaten tek bir kere başka hiç bir temas olmadı' diyerek kendisi savundu.